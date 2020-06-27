На улице Рубинштейна прошел очередной полицейский рейд
Полицейские Центрального района провели очередной, и обещанный ранее, рейд по самой веселой улице Петербурга – Рубинштейна. Здесь, на радость гуляющим и на горе местным жителям, вовсю идет ночная жизнь.
- В ночь с 25 на 26 июня в целях профилактики сотрудники полиции Центрального района Петербурга провели рейд. Было проверено более десятка увеселительных заведений, также во внимание попали и граждане, находившихся в тот момент на улице Рубинштейна, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате три бара поймали на продаже алкоголя несовершеннолетним, а на владельца четвертого заведения составили протокол за нарушения закона о тишине.
В отделение полиции отправился 31 правонарушитель. Из них 25 - за употребление алкоголя в неположенном месте, четверо - за мелкое хулиганство и еще двое по подозрению в употреблении запрещенных веществ.
Оценивая результаты, полицейские решили проводить такие рейды регулярно.
Полицейский рейд по улице Рубинштейна в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU