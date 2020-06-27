2020-06-27T17:16:27+03:00
Общество

На улице Рубинштейна прошел очередной полицейский рейд

После него в отделение отвезли 31 человека [видео]
Петр КИБЕР
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По улице Рубинштейна прошел ночной рейд. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОПо улице Рубинштейна прошел ночной рейд. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Полицейские Центрального района провели очередной, и обещанный ранее, рейд по самой веселой улице ПетербургаРубинштейна. Здесь, на радость гуляющим и на горе местным жителям, вовсю идет ночная жизнь.

- В ночь с 25 на 26 июня в целях профилактики сотрудники полиции Центрального района Петербурга провели рейд. Было проверено более десятка увеселительных заведений, также во внимание попали и граждане, находившихся в тот момент на улице Рубинштейна, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате три бара поймали на продаже алкоголя несовершеннолетним, а на владельца четвертого заведения составили протокол за нарушения закона о тишине.

В отделение полиции отправился 31 правонарушитель. Из них 25 - за употребление алкоголя в неположенном месте, четверо - за мелкое хулиганство и еще двое по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

Оценивая результаты, полицейские решили проводить такие рейды регулярно.

Полицейский рейд по улице Рубинштейна в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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