МЧС предупредило о грозе в Ленинградской области

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:39:07+03:00

Грозы с дождями придут в Петербург и Ленобласть 30 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с дождями в регион придет и похолодание

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Управление МЧС по Ленинградской области предупредило о скором ухудшении погоды. Правда, не в выходные, а со следующей недели. Спасатели дали прогноз на три ближайших дня, начиная с воскресенья.

- 28-29 июня прогнозируется 3-4 класс пожароопасности по всей территории Ленобласти. Также, 30 июня, в регионе местами ожидаются ливни, грозы, порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

И если 28 и 29 июня будет стоять жара, то во вторник, с приходом циклона, не только пойдут дожди, но и резко похолодает.

Напомним, что об изменениях погоду в худшую сторону «Комсомолке» рассказал главный синоптик Петербурга. Александр Колесов отметил, что дневная температура упадет до 15-20 градусов. Правда, несмотря на дожди и ветер, штормов метеорологи пока не прогнозируют.

Тем не менее, особенно при грозе, жителям Петербурга и области стоит быть осторожными и стараться не покидать дома. Одна смерть от молнии в этом году уже была.

ИСТОЧНИК KP.RU