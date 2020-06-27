Житель Васильевского острова заявил, что нашел детские кости в вентиляции

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:38:00+03:00

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Житель Васильевского острова заявил в полицию о том, что нашел детские кости в вентиляции. Страшную, как он думает, находку, мужчина совершил во время генеральной уборки в съемной квартире.

- 26 июня в 19:34 по телефону «02» поступило сообщение от мужчины 1997 года рождения, уроженца Республики Бурятия, который сообщил о том, что во время чистки вентиляции в квартире на улице Беринга он обнаружил кости, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Звонивший был уверен, что останки похожи на часть бедренной кости и ребра ребенка. Естественно, что после такого сообщения полиция тут же отправилась на указанный адрес.

В ходе осмотра квартиры, в вентиляционной шахте, в ванной комнате, было обнаружено пять костей непонятного происхождения. Так как сразу понять, чьи это останки, не получилось, то все кости были отправлены в морг на Екатерининский проспект.

Сейчас полицейские ждут заключения экспертов. Если останки действительно принадлежат ребенку, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU