Житель Васильевского острова заявил, что нашел детские кости в вентиляции
Житель Васильевского острова заявил в полицию о том, что нашел детские кости в вентиляции. Страшную, как он думает, находку, мужчина совершил во время генеральной уборки в съемной квартире.
- 26 июня в 19:34 по телефону «02» поступило сообщение от мужчины 1997 года рождения, уроженца Республики Бурятия, который сообщил о том, что во время чистки вентиляции в квартире на улице Беринга он обнаружил кости, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Звонивший был уверен, что останки похожи на часть бедренной кости и ребра ребенка. Естественно, что после такого сообщения полиция тут же отправилась на указанный адрес.
В ходе осмотра квартиры, в вентиляционной шахте, в ванной комнате, было обнаружено пять костей непонятного происхождения. Так как сразу понять, чьи это останки, не получилось, то все кости были отправлены в морг на Екатерининский проспект.
Сейчас полицейские ждут заключения экспертов. Если останки действительно принадлежат ребенку, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU