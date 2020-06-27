2020-06-27T19:55:30+03:00
Общество

Роспотребнадзор запретил открывать «Меги»

В этом виноваты жители Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Попасть в "Мегу" пока не получится.Попасть в "Мегу" пока не получится.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области фактически запретило властям региона открывать «Меги». Крупнейшие торговые центры находятся на границе с Петербургом, а это может стать причиной вспышки коронавируса в области.

- Учитывая эпидемиологическию ситуацию в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, управление направило в адрес губернатора Ленинградской области предписание о недопустимости открытия торговых центров «Мега», - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Довод Роспотребнадзора прост: ТЦ находятся на границе города и области. Больше 90% посетителей – петербуржцы. Но если в Ленобласти эпидемиологическая обстановка достаточно хорошая, то Петербург пока далек от выхода из пандемии.

Напомним, что накануне ситуацию по «Мегам» разъяснил сам Александр Дрозденко. Губернатор заявил, что не может принять единоличное решение об открытии. Необходимо учитывать позицию городского и областного управлений Роспотребнадзора. А они пока категорически против.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свалка загорелась на Дальневосточном проспекте
В Ленобласти собака набросилась на 6-летнего ребенка
Тополя на набережной Карповки хотят защитить от вырубки
ОМОН начал выгонять посетителей из парка 300-летия перед «Алыми парусами»
Роспотребнадзор запретил открывать «Меги»
Житель Васильевского острова заявил, что нашел детские кости в вентиляции
В ЦПКиО рассказали об ограничениях и плате за вход после открытия
МЧС предупредило о грозе в Ленинградской области
На улице Рубинштейна прошел очередной полицейский рейд
Пограничники поймали трех нарушителей, стремившихся прорваться в Европу
Массовую дискотеку устроили ночью на пляже «Ласковый»
Петербургских выпускников поздравили с окончанием школы
Еще 57 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Яхтенный мост перекрыли перед праздником «Алые Паруса»
В Роспотребнадзоре рассказали, как петербуржцам защититься от жары
Александр Дрозденко объяснил, почему в Ленобласти открыли все торговые центры, кроме "Мег"
В квартире поэта Иосифа Бродского нашли «клад»
За гибель матери под колесами погрузчика, петербурженка отсудила 1,8 миллиона рублей
Начало ремонта Биржевого моста отложили минимум на год
21 201 человека за сутки обследовали на коронавирус в Санккт-Петербурге
Автоцистерна с кислотой загорелась утром субботы на Портовой улице
Жарко и с дождем: погода на выходные в Санкт-Петербурге
Суд отпустит отца, посадившего сына на цепь в Ленинградской области
Кировский и Ломоносовкий районы Ленинградской области вышли из "красной" зоны
«Газель» врезалась в забор строящегося храма в Санкт-Петербурге
Собака и ее хозяин покусали девушку в центре Санкт-Петербурга
Дзюба забил два пенальти в ворота "Крыльев Советов"
Много молодежи пришло на голосование по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге
Судья отменил гол «Зенита» во втором тайме