Роспотребнадзор запретил открывать «Меги»

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:55:30+03:00

Попасть в "Мегу" пока не получится. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области фактически запретило властям региона открывать «Меги». Крупнейшие торговые центры находятся на границе с Петербургом, а это может стать причиной вспышки коронавируса в области.

- Учитывая эпидемиологическию ситуацию в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, управление направило в адрес губернатора Ленинградской области предписание о недопустимости открытия торговых центров «Мега», - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Довод Роспотребнадзора прост: ТЦ находятся на границе города и области. Больше 90% посетителей – петербуржцы. Но если в Ленобласти эпидемиологическая обстановка достаточно хорошая, то Петербург пока далек от выхода из пандемии.

Напомним, что накануне ситуацию по «Мегам» разъяснил сам Александр Дрозденко. Губернатор заявил, что не может принять единоличное решение об открытии. Необходимо учитывать позицию городского и областного управлений Роспотребнадзора. А они пока категорически против.

ИСТОЧНИК KP.RU