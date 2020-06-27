2020-06-27T20:14:02+03:00
Общество

ОМОН начал выгонять посетителей из парка 300-летия перед «Алыми парусами»

В момент проведения праздника, прибрежную часть Финского залива оцепит полиция
Петр КИБЕР
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Правоохранители уже дежурят у дырок в заборе и потихоньку "зачищают" парк 300-летия.Правоохранители уже дежурят у дырок в заборе и потихоньку "зачищают" парк 300-летия.Фото: Петр КИБЕР
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ОМОН начал «зачищать» парк 300-летия Санкт-Петербурга вечером 27 июня. Причиной стало проведение праздника выпускников «Алые паруса», который в этом году пройдет без зрителей и в акватории Финского залива. На это время все доступные для просмотра места на берегу будут оцеплены полицией.

- В день праздника будет недоступен парк 300-летия Санкт-Петербурга, западная часть Крестовского острова и Петровской косы, а также северный и западный берег Васильевского острова, - сообщала заранее пресс-служба городского Комитета по правопорядку.

Для того, чтобы не создавать пробку, а также исходя из вопросов безопасности, в ночь на воскресенье даже остановят проезд по центральной части ЗСД.

Впрочем, несмотря на все предупреждения, люди активно едут в парк.

- Многие целенаправленно идут и говорят, что будут смотреть. ОМОН вылавливает людей у дырок в заборе, выводит через ворота, но народ не уходит, ждет, - рассказали «Комсомолке» очевидцы.

«КП» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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