2020-06-27T20:47:05+03:00
Общество

Тополя на набережной Карповки хотят защитить от вырубки

Жители Петроградского района за свой счет заказали экспертизу, чтобы спасти «приговоренные» деревья
Петр КИБЕР
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Тополя на набережной Карповки проверили на наличие гнили. Фото: "Мойка 78"Тополя на набережной Карповки проверили на наличие гнили. Фото: "Мойка 78"
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Жители Петроградского района встали на защиту шести тополей, на набережной Карповки, которые в числе прочих должны спилить по разрешению Комитета по благоустройству. Чиновники уверены, что 50-летние деревья больны и сгнили изнутри, но люди уверяют, что это не так. И даже заказали экспертизу за свой счет.

- Жители не против, если будут спилены засохшие и умершие деревья, и такие на берегу Карповки есть, но остальные тополя, которые росли по 40-50 лет, надо сохранить, - пишет «Мойка78».

Чтобы доказать чиновникам, что тополя живы, был вызван специалист с резистографом. Это прибор для выявления гнили в стволах деревьев. Он сверлит ствол тонким сверлом и по давлению определяет, гнилая внутри древесина, или нет.

С результатами экспертизы, если они, конечно, будут хорошими, петербуржцы намерены идти в Комитет по благоустройству и требовать сохранения тополей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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