В Ленобласти собака набросилась на 6-летнего ребенка

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:06:08+03:00

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Управление Следственного комитета по Ленинградской обалсти начало проверку после нападения собаки на маленького ребенка. ЧП произошло в поселке Глашево Киришского района. Информация попала в местные соцсети и СМИ, а оттуда – следователям.

- Следственным отделом по городу Кириши начато проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ о том, что шестилетнего ребенка за различные части тела покусала собака, - сообщает пресс-служба СК.

Ребенок получил множественные травмы, но не слишком опасные для здоровья и жизни. После оказания медицинской помощи врачи отправили мальчика на домашнее лечение.

По предварительным данным, собака была бездомной, поэтому следователям предстоит найти ответственных, которые будут отвечать за произошедшую ситуацию. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.

ИСТОЧНИК KP.RU