Умер настоятель Петропавловского собора в Петергофе
Печальная новость пришла 27 июня из Санкт-Петербургской Митрополии. В субботу, на 84-м году жизни, скончался почетный настоятель собора святых апостолов Петра и Павла в Петергофе, протоирей Александр Кудряшов.
- С его именем связано начало возрождения приходской жизни многих храмов города на Неве, в том числе Петропавловского собора Петергофа, где он десятилетия был настоятелем, - говорится в послании митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия.
В нем отмечается, что Отец Александр был не только пастырем, но и любящим родителем. Его дети также пошли по пути служения и многие из них трудятся на приходах петербургской епархии. Священниками стали и двое внуков протоирея.
Сам Отец Александр долгие годы был благочинным и секретарем епархии, а также инспектором духовной академии, передавая опыт будущим священнослужителям.
Причины смерти настоятеля Петропавловского собора не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU