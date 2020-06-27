2020-06-27T23:02:55+03:00
Общество

Умер настоятель Петропавловского собора в Петергофе

Протоирей Александр Кудряшов скончался 27 июня на 84-м году жизни
Петр КИБЕР
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Умер настоятель Петропавловского собора в Петергофе Отец Александр. Фото: mitropolia.spb.ru/Умер настоятель Петропавловского собора в Петергофе Отец Александр. Фото: mitropolia.spb.ru/
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Печальная новость пришла 27 июня из Санкт-Петербургской Митрополии. В субботу, на 84-м году жизни, скончался почетный настоятель собора святых апостолов Петра и Павла в Петергофе, протоирей Александр Кудряшов.

- С его именем связано начало возрождения приходской жизни многих храмов города на Неве, в том числе Петропавловского собора Петергофа, где он десятилетия был настоятелем, - говорится в послании митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия.

В нем отмечается, что Отец Александр был не только пастырем, но и любящим родителем. Его дети также пошли по пути служения и многие из них трудятся на приходах петербургской епархии. Священниками стали и двое внуков протоирея.

Сам Отец Александр долгие годы был благочинным и секретарем епархии, а также инспектором духовной академии, передавая опыт будущим священнослужителям.

Причины смерти настоятеля Петропавловского собора не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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