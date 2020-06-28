Выпускной Алые паруса в Санкт-Петербурге закончился грандиозным салютом
В Санкт-Петербурге завершился главный выпускной страны. В этом году он впервые прошел без зрителей из-за пандемии и впервые же в новом месте. Бриг с алыми парусами появился в Финском заливе. Несмотря на то, что мероприятие заранее анонсировалось закрытым, посмотреть на шоу и грандиозный салют захотели многие. Кто-то до последнего пытался прорваться в парк 300-летия Санкт-Петербурга, но там выставили оцепление, другие прошли в сторону башни Лахта-центра, где их также быстро разогнала полиция.
Салют длился почти полчаса.Фото: Петр КИБЕР
Особенно отчаянные смотрели салют с крыш многоэтажек. В частности, корреспондент "Комсомолки" наблюдал настоящее столпотворение на одном из домов в районе улицы Савушкина.
Зрители на многоэтажках.Фото: Петр КИБЕР
По предварительным данным, Алые паруса в ночь с 27 на 28 июня 2020 года прошли без серьезных происшествий. Праздник завершился грандиозным салютом, который длился почти 30 минут!
Фейерверк на Финском заливе в честь праздника выпускников.Петр КИБЕР
ИСТОЧНИК KP.RU