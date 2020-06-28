2020-06-28T09:21:58+03:00
Общество

Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге: в город пришли похолодание и дожди

Впрочем, пока что они останутся с нами ненадолго
Сергей ВОЛЧКОВ
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Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге обещает дожди.Прогноз погоды на 28 июня в Санкт-Петербурге обещает дожди.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Изнуряющий зной, царствовавший в Северной столице на протяжении нескольких последних дней, наконец отступил. Сегодня, 28 июня, дневная температура воздуха в Санкт-Петербурге опустится до +21 - +23 градусов - не так уж и мало, но не так уж и много. Об этом "Комсомолке" сообщили в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Суббота начнется с небольшого дождя, днем же будет преимущественно без осадков, - отмечают синоптики. - Переменная облачность. Завтра, 29 июня, погода существенно не изменится - разве что дневная температура повысится до +25 градусов, поднимется ветер, а атмосферное давление начнет слабо понижаться. А вот в ближайший вторник, 30 июня, температура воздуха, напротив, опустится до +22 градусов, набегут тучи, и зачастят дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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