Пьяный водитель насмерть задавил 11-летнего мальчика во Всеволожском районе Ленобласти

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:46:21+03:00

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Жуткая драма развернулась вчера, 27 июня, во Всеволожском районе Ленинградской области, в СНТ "Монтажник". По предварительным данным, около 19:30 28-летний водитель за рулем авто "Хендэ-Туссан" сбил сразу двоих человек: женщину 1960-го года рождения и 11-летнего мальчика. О происшествии "КП-Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе местного управления МВД России.

- Установлено, что в момент столкновения женщина и мальчик шли навстречу автомобилю по левому краю дороги, - уточнили в ведомстве. - После наезда на людей машина съехала в кювет и опрокинулась.

От полученных травм ребенок скончался на месте. Как показала дальнейшая проверка, водитель, из-за которого произошел этот жуткий инцидент, в момент столкновения был пьян. В его отношении оперативно возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения". Максимальное наказание, которое она предусматривает - лишение свободы на срок до двенадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU