Почти 16 000 человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:22:51+03:00

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Северная столица продолжает бороться в коронавирусной инфекцией - и, судя по всему, пока что уверенно побеждает. Так, за одни только минувшие сутки в городе обследовали на наличие в организме возбудителя болезни - вируса SARS-CoV-2 - 15 911 человек. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил оперативный штаб Санкт-Петербурга.

- Под медицинским наблюдением находится 2442 человека. Из них 103 в обсерваторе, 1242 - на самоизоляции, 1097- контактные, - уточнили в оперштабе. - Обработано 338 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним: вчера в Санкт-Петербурге было выявлено 224 новых случаях заболевания. Если раньше Северная столица стабильно занимала в общем списке городов и регионов России третье место - сразу после Москвы и Московской области - то теперь так же стабильно занимает пятое - сразу после "вырвавшихся вперед" Иркутской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU