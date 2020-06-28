Полиция задержала мужчину, «заминировавшего» торговый центр на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:38:22+03:00

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Необычное и опасное «развлечение» выбрал для себя 31-летний петербуржец. 26 июня он позвонил в экстренную службу 112 и сообщил, что в Санкт-Петербурге заминирован крупный торговый центр, находящийся на Наличной улице на Васильевском острове. Что именно толкнуло мужчину на такой поступок, не известно, но развязка истории для него наступила очень быстро. Об этом «Комсомолке» сегодня, 28 июня, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по городу и области.

- 27 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «лжеминер» был задержан сотрудниками центра «Э», - сообщили в ведомстве. – А мобильный телефон, с которого совершался вызов, изъят.

Теперь в отношении петербуржца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание, которое она предусматривает – лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU