2020-06-28T11:40:46+03:00
Происшествия

«Ударился об поезд»: появились подробности смерти мужчины на станции метро «Гражданский проспект» в Санкт-Петербурге

Погибшему было 54 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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54-летний мужчина упал на рельсы на станции метро "Гражданский проспект". Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб54-летний мужчина упал на рельсы на станции метро "Гражданский проспект". Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Вчера, 27 июня, в метро Санкт-Петербурга трагически погиб 54-летний мужчина. Инцидент произошел около 21:30 на станции «Гражданский проспект»: петербуржец упал на рельсы и попал под состав, подходивший к платформе. Об этом «Комсомолке» сегодня, 28 июня, рассказал источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что погибший был инвалидом по зрению, - уточнил собеседник издания. – Он приехал со станции «Академическая» и переходил платформу в сторону станции «Девяткино».

По предварительной информации, мужчина подошел слишком близко к краю платформы, не заметил и не услышал приближающийся поезд и ударился об него, а после – свалился на рельсы. Движение составов по красной ветке временно приостановили, на место происшествия вызвали экстренные службы. Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось: бригада «Скорой помощи» констатировала его смерть. По факту случившегося ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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