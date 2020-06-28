21 человек умер от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге
Эпидемия коронавируса, захлестнувшая Санкт-Петербург в конце марта, отступает, но не сдается и каждый день забирает все новые и новые жизни. Так, за минувшие сутки городской комитет по здравоохранению подтвердил смерть 21 пациента, ранее заразившегося SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
- За все время эпидемии в Санкт-Петербурге заболело 23 753 человека, - уточнили в ведомстве. – При этом количество умерших составило 1 086.
Напомним, впрочем, что эта статистика не отражает реальные цифры по смертности. Так, ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что оперативные данные отстают от реальных примерно на месяц. Это связано со спецификой работы комиссии по анализу летальных исходов, которая не успевает оперативно мониторить и исследовать все поступающие истории болезней.
ИСТОЧНИК KP.RU