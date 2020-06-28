2020-06-28T12:04:37+03:00
Общество

21 человек умер от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге

Статистика по смертности понемногу идет на спад
Сергей ВОЛЧКОВ
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Смерть 21 человека от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге за сутки.Смерть 21 человека от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге за сутки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Эпидемия коронавируса, захлестнувшая Санкт-Петербург в конце марта, отступает, но не сдается и каждый день забирает все новые и новые жизни. Так, за минувшие сутки городской комитет по здравоохранению подтвердил смерть 21 пациента, ранее заразившегося SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

- За все время эпидемии в Санкт-Петербурге заболело 23 753 человека, - уточнили в ведомстве. – При этом количество умерших составило 1 086.

Напомним, впрочем, что эта статистика не отражает реальные цифры по смертности. Так, ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что оперативные данные отстают от реальных примерно на месяц. Это связано со спецификой работы комиссии по анализу летальных исходов, которая не успевает оперативно мониторить и исследовать все поступающие истории болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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