2020-06-28T12:37:14+03:00
Общество

Девочку-подростка, находящуюся в федеральном розыске, задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга

До этого беглянка скиталась по городу почти на протяжении пяти месяцев скиталась по городу
Сергей ВОЛЧКОВ
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На протяжении почти пяти месяцев беглянку разыскивала полиция.На протяжении почти пяти месяцев беглянку разыскивала полиция.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте задержали 17-летнюю девушку, ранее объявленную в федеральный розыск. Об этом «Комсомолке» сегодня, 28 июня, сообщил источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что указанная гражданка 7 февраля 2020 года самовольно ушла из одного из городских специальных центров, занимающихся детьми, оставшимися без попечения родителей, - рассказал собеседник издания. Как несовершеннолетняя, ушедшая из спецучреждения, она была объявлена в федеральный розыск.

После задержания беглянку осмотрела бригада «Скорой помощи». Выяснилось, что несмотря на четыре с лишним месяца «самостоятельной» жизни девушка чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается. После осмотра ее передали сотрудникам центра. По какой причине она сбежала и чем занималась на протяжении всего этого времени – теперь предстоит выяснить воспитателям и правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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