«Все желания обязательно сбудутся»: Александр Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
В ночь с 27 на 28 июня в Санкт-Петербурге прошло, пожалуй, одно из самых ярких и значимых событий года: всероссийский праздник «Алые паруса». По такому случаю к выпускникам с поздравительной речью обратился губернатор Северной столицы Александр Беглов.
- В этом году «Алые паруса» прошли в телевизионном формате, - написал градоначальник на свой странице ВКонтакте. - Это – наш подарок выпускникам всей страны. Мы перенесли действия с берегов Невы в акваторию Финского залива, чтобы каждый мог увидеть красоту современного Санкт-Петербурга – города XXI века. Технологии мгновенно перемещали нас из одной точки праздника в другую.
Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с праздников выпускников всей страны. Фото: официальная страница Александра Беглова ВКонтакте
Кроме того, губернатор рассказал, что многие из тех, кто наблюдал за бригом, загадали желания в момент его появления в акватории Финского залива. И не приходится сомневаться – эти желания обязательно сбудутся!
Напомним: из-за коронавирусных ограничений проход брига перенесли из Невы в Финский залив, а прилегающие территории – к примеру, парк 300-летия – оцепили, чтобы избежать больших скоплений народа.
ИСТОЧНИК KP.RU