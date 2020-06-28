2020-06-28T12:49:20+03:00
Общество

«Все желания обязательно сбудутся»: Александр Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»

Одно из самых ярких мероприятий этого года прошло в ночь с 27 на 28 июня в акватории Финского залива
Сергей ВОЛЧКОВ
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Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 27 на 28 июня.Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 27 на 28 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь с 27 на 28 июня в Санкт-Петербурге прошло, пожалуй, одно из самых ярких и значимых событий года: всероссийский праздник «Алые паруса». По такому случаю к выпускникам с поздравительной речью обратился губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- В этом году «Алые паруса» прошли в телевизионном формате, - написал градоначальник на свой странице ВКонтакте. - Это – наш подарок выпускникам всей страны. Мы перенесли действия с берегов Невы в акваторию Финского залива, чтобы каждый мог увидеть красоту современного Санкт-Петербурга – города XXI века. Технологии мгновенно перемещали нас из одной точки праздника в другую.

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с праздников выпускников всей страны. Фото: официальная страница Александра Беглова ВКонтакте

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с праздников выпускников всей страны. Фото: официальная страница Александра Беглова ВКонтакте

Кроме того, губернатор рассказал, что многие из тех, кто наблюдал за бригом, загадали желания в момент его появления в акватории Финского залива. И не приходится сомневаться – эти желания обязательно сбудутся!

Напомним: из-за коронавирусных ограничений проход брига перенесли из Невы в Финский залив, а прилегающие территории – к примеру, парк 300-летия – оцепили, чтобы избежать больших скоплений народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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