2020-06-28T13:16:57+03:00
Общество

Парки, скверы, детские и спортивные площадки открылись в Санкт-Петербурге

Город официально перешел к очередному этапу снятия "коронавирусных" ограничений
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге сняли запрет на посещение парков, садов и скверов.В Санкт-Петербурге сняли запрет на посещение парков, садов и скверов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мы этого ждали, и мы этого дождались – с сегодняшнего дня, 28 июня, Санкт-Петербурге официально возобновили работу парки и скверы, в конце марта закрывшиеся «на карантин» из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Помимо этого снимается запрет на посещение детских и спортивных площадок, - уточнили в администрации города. - В парках садах и скверах будут проводить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы и другие объекты парков, предназначенные для развлечения и досуга, остаются закрытыми за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха, в частности, лодок.

А уже завтра, 29 июня, в Северной столице откроются летние кафе и зоопарк, а также маникюрные и педикюрные салоны. Некоторые ограничения, впрочем, сохранятся и тут: так, кафе смогут работать только при условии наличие специального QR-кода, подтверждающего готовность «выполнять стандарты безопасной деятельности». А в салоны можно будет попасть только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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