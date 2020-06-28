2020-06-28T14:09:16+03:00
Общество

Фонтан «Слава» после 11 лет простоя заработал в Санкт-Петербурге

Установленный в 1945 году объект пришлось, фактически, строить заново
Сергей ВОЛЧКОВ
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Фонтан "Слава" в Московском парке Победы запустили спустя 11 лет простоя. Фото: пресс-служба СмольногоФонтан "Слава" в Московском парке Победы запустили спустя 11 лет простоя. Фото: пресс-служба Смольного
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Утром 28 июня в Санкт-Петербурге состоялось торжественное событие: запуск восстановленного и обновленного фонтана «Слава» в Московском парке Победы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Смольного.

- Фонтан был заложен 7 октября 1945 года, но 11 лет назад прекратил работать, - отметили в ведомстве. - Его восстановление началось по инициативе жителей Московского района и стало частью масштабной программы по реконструкции и модернизации городских фонтанов.

Для того, чтобы фонтан продолжил радовать жителей и гостей города, его пришлось, фактически, строить заново: устанавливать новую чашу, прокладывать новые системы водоснабжения и водоотведения, восстанавливать оригинальные элементы декора. Отмечается, что это – только начало. В 2020 году планируется восстановить еще пять городских фонтанов – в том числе заброшенный фонтан в Шушарах.

Торжественная церемония закончилась на красивой и немного печальной ноте: в честь юбилея Победы и начала работы знакового фонтана «Слава» волонтеры выпустили в небо 75 белых голубей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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