2020-06-28T14:34:33+03:00
Происшествия

«Давай, дави меня!»: водитель, попытавшийся объехать пробку по обочине, спровоцировал драку в Санкт-Петербурге

В какой-то момент в ход пошел газовый баллончик
Сергей ВОЛЧКОВ
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Драка произошла на Приозерском шоссе в Санкт-Петербурге. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.Драка произошла на Приозерском шоссе в Санкт-Петербурге. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
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Порой желание успеть раньше всех до добра не доводит. На собственном опыте в этом убедился водитель легкового автомобиля, попытавшийся сегодня, 28 мая, объехать пробку на Приозерском шоссе. Другим автомобилистам такое поведение не понравилось, и в итоге дело дошло до драки, сообщили подписчики группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Нашлись люди, которые с криками «Давай, дави меня!» преградили «торопыге» дорогу, - поделились свидетели инцидента. – Однако он принял это за личное оскорбление и вылез из машины, чтобы разобраться с «обидчиками».

В какой-то момент в дело пошел баллончик с перцовой жидкостью, после чего происшествие быстро сошло на нет. Что произошло дальше с участниками конфликта, и понадобилось ли вызывать на место спонтанных «разборок» экстренные службы, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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