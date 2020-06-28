2020-06-28T14:55:49+03:00
Общество

Парк на Елагином острове открылся с новым расписанием после «коронавирусных» ограничений

Кроме расписания изменится и список развлечений, доступных посетителям - часть из них останется под запретом до особого распоряжения
Сергей ВОЛЧКОВ
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Парк на Елагином острове открылся с новым расписанием.Парк на Елагином острове открылся с новым расписанием.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге отменили большинство «коронавирусных» запретов и, в частности, открыли для свободного посещения парки и скверы, о мерах безопасности забывать не стоит. Так, в частности, центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове теперь будет какое-то время работать с новым расписанием. Об изменениях сообщается на его официальном сайте.

- С понедельника по четверг парк будет работать с 6:00 до 22:00, - уточняют в администрации парка. – В пятницу с 6:00 до 14:00 вход будет свободным, а с 14:00 до 22:00 – платным. Наконец, в субботу и воскресенье парк будет открываться в 9:00 и работать до 22:00, вход также будет платным. Стоимость билетов не изменится.

Такие изменения в режиме работы связаны с тем, что парки теперь необходимо дезинфицировать – если оставить прежний график (до 32:00), то ЦПКиО просто не успеют подготовить для новых посетителей. Кроме того, парк откроется не весь: до особого распоряжения не будут работать Музей художественного стекла, стеклодувная мастерская, Творческая дача, Фрейлинский корпус, выставочные залы Конюшенного корпуса, группа «Здоровье», гардероб для спортсменов и веревочный городок

ИСТОЧНИК KP.RU

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