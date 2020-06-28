2020-06-28T15:38:03+03:00
Общество

Мужчина угнал и разбил автомобиль в Санкт-Петербурге

Сергей ВОЛЧКОВ
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В отношении угонщика возбудили уголовное дело.В отношении угонщика возбудили уголовное дело.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Лето явно не задалось у 33-летнего мужчины, уроженца одно из среднеазиатских республик. За трое суток ему не повезло трижды: сначала нелегкая толкнула его на кражу чужого авто, потом случилась авария, а потом его повязали сотрудники полиции. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказали в главном управлении МВД России по городу и области.

- Инцидент произошел в минувшую пятницу, 23 июня, - уточнили в ведомстве. – Указанный гражданин угнал авто «Хендэ Солярис» - с его слов, «взял покататься» без ведома владельца. После он совершил ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия.

26 июня дорожного дебошира благополучно разыскали и отправили под арест. А вчера, 27 июня – возбудили в его отношении уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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