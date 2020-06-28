Иномарка сбила 11-летнего мальчика на самокате на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:15:04+03:00

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11-летний мальчик попал в больницу после того, как на него наехал легковой автомобиль. Инцидент произошел сегодня, 28 июня, на проспекте Солидарности в Невском районе Санкт-Петербурга. О случившемся «Комсомолке» рассказали в пресс-службе главного управления ГИБДД России по городу и области.

- За рулем в момент столкновения находился мужчина 1975 года рождения, - уточнили в ведомстве. – Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, пострадавший ребенок пересекал его на запрещающий сигнал светофора.

С места происшествия мальчика забрали врачи «Скорой помощи». Сообщается, что медики оценивают его состояние как тяжелое. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку - они установят, была ли в трагедии вина водителя и примут решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU