Ленинградский зоопарк откроется 29 июня с ограничениями из-за коронавируса

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:46:58+03:00

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Город постепенно возвращается к привычной жизни. Так, 28 июня в Санкт-Петербурге сняли запрет на посещение парков, скверов и детских площадок, а уже завтра, 29 июня, разрешат ходить в кафе и записываться на маникюр и педикюр. А еще с понедельника наконец-то заработает Ленинградский зоопарк – правда, с особыми «карантинными» ограничениями. Их список опубликован в официальной группе зоопарка ВКонтакте.

- Вход на территорию будет осуществляться только через центральный вход, выход – через павильон «Экзотариум», - сообщила администрация учреждения. – Кроме того, в зоопарк можно будет попасть только в масках и перчатках, а внутри посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию – для этого на все покрытия нанесена специальная разметка.

Напомним: очередной этап снятия «коронавирусных» ограничений начался в Санкт-Петербурге 28 июня. Однако некоторые запреты снимаются «с оговорками» - так, Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове будет закрываться на час раньше. Иначе на аллеях и тропинках просто не успеют провести необходимую санитарную обработку.

ИСТОЧНИК KP.RU