2020-06-28T17:58:15+03:00
Происшествия

24 тонны кислоты на 3 000 000 рублей сгорело в Санкт-Петербурге

Предположительно, она предназначалась для одного из городских инфекционных стационаров
Сергей ВОЛЧКОВ
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Автоцистерна с кислотой сгорела в Санкт-Петербурге вчера, 27 июня. Фото: k.com/spb_todayАвтоцистерна с кислотой сгорела в Санкт-Петербурге вчера, 27 июня. Фото: k.com/spb_today
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Ранним утром 27 июня на улице Портовой в Кировском районе Санкт-Петербурга чуть не случилась локальная экологическая катастрофа: по не установленной пока причине вспыхнул прицеп грузовика, в которой находились мешки с дихлоризацинуровой кислотой. Как выяснилось в дальнейшем, ущерб от происшествия составил 3 245 000 рублей. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- По предварительной информации груз принадлежал компании, которая занимается поставками сырья для различных отраслей промышленности – и в том числе дезинфицирующих средств, - уточнил источник. – Масса груза, согласно накладной, составляла 24 096 килограмм.

Отметим, что одно из назначений дихлоризацинуровой кислоты – санитарная обработка белья, посуды и инструментов в потенциальных очагах инфекций – в том числе передающихся воздушно-капельным путем. На месте происшествия работаю специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории и Роспотребнадзора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 247 УК РФ - «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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