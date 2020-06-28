2020-06-28T19:00:38+03:00
Общество

Стало известно, когда заработает пространство «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге

После его открытия гости будут обязаны соблюдать некоторые «коронавирусные» запреты
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пуфы и стулья с острова временно уберут - зато оставят скамейки и газон.Пуфы и стулья с острова временно уберут - зато оставят скамейки и газон.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Общественное и творческое пространство «Новая Голландия» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга распахнет свои двери для жителей и гостей Северной столицы уже 29 июня. Информация об этом появилась сегодня, 28 июня, на официальной странице «Новой Голландии» ВКонтакте. Однако не все так просто: часть ограничений и запретов, связанных с непростой эпидемиологической обстановкой, все же сохранится.

- Все кафе острова будут работать только в формате летних террас или не вынос, - предупредили гостей администраторы пространства. – Вход в сами здания будет закрыт. Также закрыта будет детская площадка «Фрегат».

Кроме того, с террас и площадок уберут парковые стулья и пуфы, так что в распоряжении посетителей острова останутся только скамейки и традиционный газон – но и на них расположиться можно будет только при условии соблюдения социальной дистанции. Временно закрытыми останутся и киоски с мороженым - полакомиться холодным лакомством гости «Новой Голландии» смогут только после 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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