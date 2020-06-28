2020-06-28T19:32:38+03:00
Дом. Семья

Краснокнижная хищная птица поселилась в Приморском районе Санкт-Петербурга

Редкое пернатое облюбовало здание старой ТЭЦ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Краснокнижная пустельга поселилась в Приморском районе Санкт-Петербурга. Фото: Антон Кубышкин (vk.com/kybishkin)Краснокнижная пустельга поселилась в Приморском районе Санкт-Петербурга. Фото: Антон Кубышкин (vk.com/kybishkin)
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Природа настолько очистилась во время эпидемии коронавируса, что в Санкт-Петербурге и окрестностях стали все чаще и чаще замечать редких животных и птиц. Еще один тому пример – занесенная в Красную книгу Ленинградской области пустельга обыкновенная, которая поселилась в Приморском районе города на Стародеревенской улице в здании старой ТЭЦ. О встрече с редким пернатым рассказали участники группы «Птицы СПб и России» ВКонтакте.

- Слеток сидит в замке, как Рапунцель, высоко-высоко и учится летать. А заботливые родители, время от времени, приносят малышу покушать, - поделился впечатлениями от увиденного петербуржец Антон Кубышкин, которому удалось запечатлеть пустельгу.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда в городе наблюдают редких животных. Так, в апреле побережье Финского залива заполнили краснокнижные лебеди-крикуны. А в середине июня общественность взбудоражило известие о том, что в ста километрах от города заметили дельфинов – правда, позже выяснилось, что запись, на которой они запечатлены, была сделана в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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