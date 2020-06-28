Петербуржцы выстроились в гигантские очереди к причалам речных трамвайчиков

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:00:14+03:00

В Санкт-Петербурге стартовала навигация, и в первый же день к причалам выстроились гигантские очереди. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Природа настолько очистилась, что на реки и каналы Санкт-Петербурга вернулись прогулочные кораблики! 28 июня в Северной столице официально открылась навигация, и водные пространства в центре заполонили десятки катеров и трамвайчиков. К причалам тут же выстроились длинные очереди – очевидно, народ стосковался по возможности полюбоваться городскими улочками, переулками и площадями с воды.

- В некоторых местах очереди достигают нескольких десятков человек, - передал корреспондент издания с места событий. - Кораблики уходят в плавание полностью заполненными, свободных мест не остается.

Речные трамвайчики отходят от причалов забитыми буквально битком.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавила яркости ощущения и на удивление приятная погода: не аномальная жара, но и не холод с дождем – до +25 и солнечно.

Между тем еще каких-то две недели назад владельцы прогулочных судов заявляли, что находятся на грани разорения. Карантин и запрет на начало навигации сильно ударили по петербургским компаниям, занимающимися речными «покатушками» - туристический сезон все не открывался, а деньги, накопленные за прошлое лето, стремительно таяли. Зато теперь все наконец пришло в норму – правда, вирусологи на творящееся веселья смотрят без энтузиазма. Длинные очереди и всеобщее оживление могут спровоцировать вторую волну коронавируса - а это значит, что по крайней мере часть прежних ограничений может вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU