Петербуржцы выстроились в гигантские очереди к причалам речных трамвайчиков
Природа настолько очистилась, что на реки и каналы Санкт-Петербурга вернулись прогулочные кораблики! 28 июня в Северной столице официально открылась навигация, и водные пространства в центре заполонили десятки катеров и трамвайчиков. К причалам тут же выстроились длинные очереди – очевидно, народ стосковался по возможности полюбоваться городскими улочками, переулками и площадями с воды.
- В некоторых местах очереди достигают нескольких десятков человек, - передал корреспондент издания с места событий. - Кораблики уходят в плавание полностью заполненными, свободных мест не остается.
Речные трамвайчики отходят от причалов забитыми буквально битком.Фото: Олег ЗОЛОТО
Добавила яркости ощущения и на удивление приятная погода: не аномальная жара, но и не холод с дождем – до +25 и солнечно.
Между тем еще каких-то две недели назад владельцы прогулочных судов заявляли, что находятся на грани разорения. Карантин и запрет на начало навигации сильно ударили по петербургским компаниям, занимающимися речными «покатушками» - туристический сезон все не открывался, а деньги, накопленные за прошлое лето, стремительно таяли. Зато теперь все наконец пришло в норму – правда, вирусологи на творящееся веселья смотрят без энтузиазма. Длинные очереди и всеобщее оживление могут спровоцировать вторую волну коронавируса - а это значит, что по крайней мере часть прежних ограничений может вернуться.
ИСТОЧНИК KP.RU