До +9 в окрестностях: похолодание, дожди и грозы придут с началом рабочей недели в Санкт-Петербург

28 Июнь 2020 2020-06-28T21:01:42+03:00

Как минимум первые три дня - с 29 июня по 1 июля - будут неспокойными

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Аномальная жара понемногу отступает: так, уже сегодня, 28 июня, температура воздуха в Северной столице опустилась с +31 градуса до нормальных и привычных в это время года +25. А в понедельник, 29 июня, опустится еще и составит в среднем +22 - +24 градуса. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказали в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ожидаются небольшая облачность и без осадков, - уточнили специалисты управления. - Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11 до +13 градусов, в окрестностях до +9 градусов, днем +22 -+24 градуса.

Курс на понижение продлится как минимум до первого июля. Каждый новый день температура будет постепенно понижаться и к среде достигнет +19 - +21 градуса. Со вторника начнутся дожди, местами переходящие в ливни с грозой. Атмосферное давление синоптики характеризуют как колеблющееся, нестабильное, так что если у вас есть метеозависимость – обязательно примите это во внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU