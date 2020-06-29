Мощный пожар произошел в жилом доме на Северном проспекте в Санкт-Петербурге

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел мощный пожар. Вечером в воскресенье, 28 июня 2020 года, возгорание началось в жилой квартире дома 8/2 по Северному проспекту. По словам очевидцев, был слышен сильный хлопок, после которого полетели оконные стекла. Не обошлось без пострадавших.

- Живу в соседнем подъезде. Собиралась выходить из дома, как через открытое окно услышала очень мощный хлопок взрыва и громкий звук бьющихся стекол. Спустилась вниз, пожарные и реанимация мгновенно подъехали, благо пожарная часть через дорогу. Разбивали окна. Дымовуха стояла, хоть топор вешай. Дышать нечем. Весь двор в гари. Предполагают, что взорвался баллон с бытовым газом. Соседей эвакуировали. Пожилых мужчину и женщину вынесли на носилках, они в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию, - рассказала очевидица в социальной сети.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 22:46 часов. Горела однокомнатная квартира на 6-м этаже 9-тиэтажки. Огонь полностью охватил комнату площадью 15 «квадратов».

Из горящей квартиры эвакуировали женщину, которую госпитализировали в больницу. Из соседних и вышележащих этажей эвакуировано 15 человек. Причины возгорания на данный момент не названы.

Мощный пожар на Северном проспекте в Санкт-Петербурге 28 июня .

ИСТОЧНИК KP.RU