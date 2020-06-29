2020-06-29T08:45:38+03:00
Происшествия

Безработный петербуржец ограбил собственную мать и разбил ей телефон

Горе-сын уже задержан полицией
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина ограбил собственную мать в Санкт-ПетербургеМужчина ограбил собственную мать в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге местный житель напал на собственную мать и ограбил ее. Днем в воскресенье, 28 июня 2020 года, в полицию обратилась 58-летняя женщина с заявлением на своего сына. Пенсионерка рассказала, что горе-отпрыск ночью начал применять к ней насилия и обокрал ее сумку.

- Инцидент произошел в ночь на 28 июня квартире одного из домов по улице Лермонтова. По словам женщины, ее 27-летний безработный сын, применив физическое насилие, открыто похитил у нее из сумки денежные средства, документы, банковские карты, разбил мобильный телефон. Ущерб потерпевшая оценила в 17 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Мужчину полиция Красносельского района задержала в тот же день. Его найди у дома 10 по улице Бронетанковой. Похищенные вещи были частично изъяты.

В отношении мужчины, обидевшего мать, возбуждено уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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