2020-06-29T08:57:50+03:00
Дом. Семья

Маленьких лисят сбили на дороге в Ленинградкой области

Трагедии с щенками произошли два дня подряд
Лилия КОЗЛОВА
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Лисят сбили на дороге в Ленинградской областиЛисят сбили на дороге в Ленинградской областиФото: СОЦСЕТИ
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Пользователи социальной сети рассказали о гибели лисят в Ленинградской области. Два дня подряд неизвестные автомобилисты сбивали маленьких щенков и даже не останавливались, чтобы посмотреть или убрать их несчастные тела с проезжей части. Трупики так и остались лежать на дороге. Инцидент произошел в Лужском районе 47-го региона.

- Инцидент произошел 28 и 29 июня. Просьба к водителям, быть предельно внимательными. Очень жаль лисят, но если с вами произошла подобная ситуация, будьте добры убрать с проезжей части останки животных, - обратился пользователь сети к автомобилистам.

Напомним автомобилистам, что летом по дорогам за городом, особенно в ночное и утреннее время суток, не редко пробегают дикие животное, поэтому следует быть внимательными за рулем. Особенно часто на трассах попадаются лоси.

Также, штраф за сбитую лису всего 200 рублей. А вот за того же лося придется отдать уже 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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