100-летнюю пенсионерку обокрали лже-электрики в Санкт-Петербурге

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:56:31+03:00

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В Санкт-Петербурге долгожительница стала жертвой обманщиков и воров. В воскресенье, 28 июня 2020 года, в полицию обратилась 100-летняя пенсионерка, которая рассказала, что в ее квартиру проникли два негодяя, которые прикинулись электриками. Однако после их ухода женщина обнаружила пропажу денег из серванта.

- Из рассказа заявительницы следует, что двое мужчин позвонили в ее квартиру в доме 12 по улице Бутлерова около двух часов дня в воскресенье и представились электриками. Ои заявили, что и надо проверить электрику, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Старушка впустила в квартиру лже-электриков. Они прошли в комнату, изобразили деятельность и ушли. После их ухода в серванте пропал конверт, в котором находились 300 тысяч рублей.

Приметы мужчин пенсионерка не запомнила. Однако полицейские сняли в квартире отпечатки пальцев, а также изучают видеозапись с камеры наблюдения в парадной дома. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU