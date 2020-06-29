2020-06-29T10:13:50+03:00
Происшествия

Двух курьеров задержали за нецензурные надписи на полицейской машине в Санкт-Петербурге

Молодых людей вычислили по видео, которым они хвастались в социальной сети [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Двух доставщиков задержали за порчу полицейской машины нецензурными надписями в ПетербургеДвух доставщиков задержали за порчу полицейской машины нецензурными надписями в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге двух работников службы доставки еды задержали за нецензурные надписи на полицейском автомобили. Около часа ночи 27 июня 2020 года парни решили развлечься и написали маркером неприличную фразу на дверях служебного автомобиля «Форд Транзит» патрульно-постовой службы. Все это они сняли на видео, которым после похвастались в интернете. Так молодых людей и вычислили.

- Полицейские оперативно установили личности авторов надписи. 28 июня оперативники задержали 20-летнего Георгия и 21-летнего Михаила, снимающих квартиру на улице Рубинштейна, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Молодые люди работают в курьерской службе по доставке еды. Оба они не местные – один уроженец Томской области, второй – города Иркутска.

Машину полиции ребята исписали из хулиганских побуждениях. После задержания оба извинились перед правоохранителями всей страны на камеру.

Оба молодых человека доставлены в полицию, с ними проводятся процессуальные действия. Им грозит несколько месяцев ареста.

Курьеров задержали за написание нецензурных слов на машине полиции в Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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