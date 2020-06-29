2020-06-29T12:52:01+03:00
Общество

Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 42 петербуржцев сообщили о возвращении в город из-за границы
Лилия КОЗЛОВА
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Более 10 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге 28 июняБолее 10 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге 28 июняФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге, несмотря на снижение заболеваемости, продолжается борьба с коронавирусом. Так, по данным Смольного на понедельник, 29 июня 2020 года, за последние сутки еще 10975 человек сдали анализы на COVID-19. Результаты этих тестирований будут известны спустя несколько дней.

- Также на данный момент под медицинским наблюдением находится 2350 человек. Из них 103 в обсерваторе, 1150 - на самоизоляции, 1097- контактные, - рассказали в администрации города.

Количество обращений с вопросами по COVID-19 тоже уменьшается. Обработано 326 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 147 обращений.

О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 42 человека. Все они будут обязаны выдержать 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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