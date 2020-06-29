2020-06-29T10:54:59+03:00
Дом. Семья

Гигантский пчелиный улей появился на балконе жилого дома в Кудрово

Сотни насекомых обосновались прямо рядом с открытым окном [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Огромный улей появился на балконе жилого дома в КудровоОгромный улей появился на балконе жилого дома в КудровоФото: принтскрин видео.
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В городе Кудрово, что в Ленинградской области, поселилось множество пчел. В понедельник, 29 июня 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором видео, как огромный рой обосновался на балконе третьего этажа одной из многоэтажек. Как живется при этом непрекращающемся жужжании жильцам квартиры, не известно.

- Пчелы в городе Кудрово на проспекте Строителей дом 4, - поделился очевидец в социальной сети.

На кадрах, насекомые облепили целый угол балкона. При этом видно, что в квартиру открыто окно. Возможно, пчелы залетают и в помещение.

Некоторые пользователи сети начали спорить и отметили, что это не пчелы, а осы. Другие и вовсе решили, что на балконе поселились оводы. К сожалению, по видео сложно определись.

Горожане посоветовали очевидцам обратиться в службы, так как такое соседство с насекомыми может быть очень опасным.

Огромный улей насекомых на балконе дома в Кудрово .

ИСТОЧНИК KP.RU

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