2020-06-29T11:15:26+03:00
Общество

Трансляцию «Алых парусов» посмотрели в 30 странах мира

Фантастическим шоу из Санкт-Петербурга насладились более 3 тысяч иностранцев
Лилия КОЗЛОВА
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Трансляцию фестиваля «Алые паруса» на Visit-Petersburg.ru посмотрели в 30 странах мираТрансляцию фестиваля «Алые паруса» на Visit-Petersburg.ru посмотрели в 30 странах мираФото: Олег ЗОЛОТО
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Онлайн-трансляцию праздника для выпускников школ «Алые паруса», которая состоялась 27 июня 2020 года, посмотрели не только жители Санкт-Петербурга и России, но еще и более 3 тысяч человек из 30 стран мира. Показ фестиваля прошел на официальном туристском портале Северной столицы и позволил всем желающим окунуться в эту фантастическую атмосферу.

- Когда международные границы закрыты, онлайн трансляции становятся единственной возможностью «посетить» лучшие мировые события. «Алые паруса» – одно из самых популярных событий мирового масштаба, проходящее в Санкт-Петербурге. Этот праздник много лет вносит существенный вклад в рост туристского потока и потенциала города, приносит ему дополнительную известность в мире. Такие имиджевые события всегда привлекают внимание публики и средств массовой информации. Эффект мероприятия, как хвост кометы действует и после события, привлекая туристов в город, - отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Так, трансляцию посмотрели в США, Индии, Турции, Германии, Пакистане, Великобритании, Франции, Италии, Австрии, Украине, Эстонии, Ирландии, Казахстане, Нидерландах,Беларуси, Мексике, Бразилии, Румынии, Таиланде, Армении, Японии, Египте, Австралии, Бангладеше, Эквадоре, Иране и других странах.

Напомним, что это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Европейского союза. В 2020 году «Алые паруса» было решено провести в онлайн-формате из-за наложенных ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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