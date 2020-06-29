2020-06-29T11:27:13+03:00
Общество

Движение на трассе «Кола» полностью перекроют в Ленинградской области 30 июня

Ограничения будут действовать утром из-за разводки Ладожского моста
Лилия КОЗЛОВА
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Трассу "Кола" полностью перекроют утром 30 июня / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Трассу "Кола" полностью перекроют утром 30 июня / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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В Ленинградской области утром во вторник, 30 июня 2020 года, перекроют движение по трассе «Кола» Санкт-ПетербургПетрозаводскМурманскПеченга – граница с Королевством Норвегия . Так, ограничения будут действовать на время разводки Ладожского моста через Неву. Автомобилистам стоит заранее планировать свои маршруты.

- В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке состава судов «Барс», ВЭШ-97005, ВЭШ-97006, а также состава судов «Рейдовый-210», «Шлюзовой-72», ВЭШ-97007, ВЭШ0-97008 будет производиться разводка моста через реку Нева в Кировском районе Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение транспорта. После этого мост сведут и автомобили снова смогут проезжать по трассе.

Отметим, что разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более 25 градусов тепла и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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