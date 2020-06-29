2020-06-29T11:49:31+03:00
Общество

Подростки устроили «грязные танцы» в центре Санкт-Петербурга

Девочки плясали в одном нижнем белье на Адмиралтейской набережной, парни снимали все на видео
Лилия КОЗЛОВА
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Обнаженные подростки устроили "грязные танцы" на Адмиралтейской набережной в Петербурге / Фото: Александр ПетросянОбнаженные подростки устроили "грязные танцы" на Адмиралтейской набережной в Петербурге / Фото: Александр Петросян
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Жара и продолжительный карантин сорвал голову подросткам. Девочки в одном нижнем белье устроили «грязные танцы» на Адмиралтейской набережной, прямо напротив Дворцовой площади. Такую картину заметил известный фотограф из Санкт-Петербурга Александр Петросян утром 17 июня 2020 года. Однако, как он отметил, одними лишь танцами там дело не обошлось.

- Пойдешь на рассвете прогуляться с женой по утренним набережным, в надежде увидеть, как раньше, романтику белых ночей <…>, а вместо всего этого вдруг натыкаешься на адскую жесть. Хорошо, успели полицию вызвать - хоть спасли девчонок от насилия, - рассказал фотограф на своей странице в Facebook.

По рассказам фотографа, ребята тусовались на набережной, вокруг стояли несколько машин, из которых играла музыка. Однако прохожего сразу насторожила «порно-агрессия» со стороны парней. Они не только снимали танцы пьяных девочек на камеру, но еще и лапали их. Пытаясь спастись от приставаний, в какой-то момент девочки прыгнули в Неву.

Кроме того, между парнями началась жесткая драка, но прибывшая полиция успела всех разнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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