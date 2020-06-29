Наркокурьер попался полиции, когда пытался избавиться от рюкзака с марихуаной в Санкт-Петербурге

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:22:35+03:00

Петербуржец на глазах полиции пытался избавиться от рюкзака с наркотиками / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

При себе у парня была также фольга для упаковки и деньги [фото]

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В Санкт-Петербурге полиция задержала наркодельца, когда тот пытался избавиться от улик. В ночь на субботу, 27 июня 2020 года, правоохранители остановили 25-летнего парня за административное правонарушение. Однако этим все не обошлось. Поняв, что он в ловушке, задержанный скинул рюкзак, якобы это не его. В сумке оказалось полно марихуаны.

Парня задержали сначала за административное правонарушение / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- При осмотре рюкзака полицейскими было обнаружено и изъято несколько пакетиков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана), массой 132,5 грамма, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

В рюкзаке оказалось более 130 граммов марихуаны / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Также в рюкзаке была фольга, которую парень явно использовал для упаковки наркотиков, а также деньги.

На парня завели уголовное дело о хранении и перевозке наркотиков. Сейчас он задержан и находится под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU