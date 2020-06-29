Наркокурьер попался полиции, когда пытался избавиться от рюкзака с марихуаной в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала наркодельца, когда тот пытался избавиться от улик. В ночь на субботу, 27 июня 2020 года, правоохранители остановили 25-летнего парня за административное правонарушение. Однако этим все не обошлось. Поняв, что он в ловушке, задержанный скинул рюкзак, якобы это не его. В сумке оказалось полно марихуаны.
Парня задержали сначала за административное правонарушение / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
- При осмотре рюкзака полицейскими было обнаружено и изъято несколько пакетиков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана), массой 132,5 грамма, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
В рюкзаке оказалось более 130 граммов марихуаны / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Также в рюкзаке была фольга, которую парень явно использовал для упаковки наркотиков, а также деньги.
На парня завели уголовное дело о хранении и перевозке наркотиков. Сейчас он задержан и находится под следствием.
ИСТОЧНИК KP.RU