Онлайн-гипермаркет «Утконос» откроется в Санкт-Петербурге

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:38:46+03:00

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В Санкт-Петербурге появится новый онлайн-гипермаркет продуктов «Утконос». Московский ритейлер планирует выйти на рынок Северной столицы уже осенью 2020 года. Как стало известно в понедельник, 29 июня 2020 года, компания по доставке продуктов уже арендовала около 9 тысяч квадратных метров складов на Кубинской улице.

- Запрос на складские площади в Петербурге появился у «Утконоса» в период пандемии, и прежде чем определиться с локацией, ритейлер посмотрел большое число вариантов. Выбранная локация позволит охватить центральную и южную части Петербурга, но для эффективной логистики компании, вероятно, понадобится второй распределительный центр на севере города, - пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Предполагается, что компания сможет легко выйти и обосноваться на рынке Санкт-Петербурга, так как доставка продуктов на дом в городе находится еще на стадии развития. Отмечается также, что у «Утконоса» большой опыт работы с комплексными заказами, что позволяет ему держать самый высокий чек среди продуктовых ритейлеров – порядка 7 тысяч рублей.

Сейчас компания работает в Москве, Московской области, Туле, Твери и Калуге, в ее ассортименте представлено более 40 тысяч товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU