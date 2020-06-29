Поезд сбил насмерть петербуржца в Ленинградской области

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:07:44+03:00

Мужчина погиб на железной дороге под поездом в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Ленинградской области проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 28 июня 2020 года, на станции Дивенская Гатчинского района. Пострадавший переходил пути прямо перед приближающимся поездом, не обращая внимание на опасность.

- 28 июня в 21:18 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Дивенская Гатчинского района электропоездом, следующим со станции Санкт-Петербург-Псков, травмирован мужчина, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Правоохранители установили личность погибшего мужчины. Им оказался 45-летний житель Санкт-Петербурга.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают, что переходить железнодорожные пути нужно только в специально отведенном для этого месте с соблюдением правил безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU