Поезд сбил насмерть петербуржца в Ленинградской области
В Ленинградской области проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 28 июня 2020 года, на станции Дивенская Гатчинского района. Пострадавший переходил пути прямо перед приближающимся поездом, не обращая внимание на опасность.
- 28 июня в 21:18 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Дивенская Гатчинского района электропоездом, следующим со станции Санкт-Петербург-Псков, травмирован мужчина, - сообщили в управлении на транспорте МВД.
Правоохранители установили личность погибшего мужчины. Им оказался 45-летний житель Санкт-Петербурга.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители напоминают, что переходить железнодорожные пути нужно только в специально отведенном для этого месте с соблюдением правил безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU