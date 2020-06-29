Столицу Ленинградской области на 2022 год выберут 1 августа
В Ленинградкой области выбирают город, который станет столицей на 2022 год. В понедельник, 29 июня 2020 года, правительство 47-го региона объявило начало конкурса, итоги которого будут подведены 1 августа, в день празднования 93-й годовщины области. Заявки от муниципалитетов принимаются до 27 июля 2020 года.
- Район-победитель получит право на проведения мероприятий, приуроченных к праздникам, которые пройдут в 2022 году, - отметили в администрации.
Также на территории столицы будут проходить не только праздники, но и заседания регионального правительства. Победитель получает дополнительное финансирование на подготовку событий и благоустройство территории.
Напомним, что статусом столицы в 2020 году наделен Всеволожск, в 2021 году им станет Тосно.
Статус столицы Ленинградской области дается на 1 год, не чаще, чем раз в 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU