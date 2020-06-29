2020-06-29T13:17:58+03:00
Общество

Столицу Ленинградской области на 2022 год выберут 1 августа

Район-победитель получит право на проведения мероприятий, приуроченных к праздникам
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградской области выбирают столицу на 2022 годВ Ленинградской области выбирают столицу на 2022 годФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградкой области выбирают город, который станет столицей на 2022 год. В понедельник, 29 июня 2020 года, правительство 47-го региона объявило начало конкурса, итоги которого будут подведены 1 августа, в день празднования 93-й годовщины области. Заявки от муниципалитетов принимаются до 27 июля 2020 года.

- Район-победитель получит право на проведения мероприятий, приуроченных к праздникам, которые пройдут в 2022 году, - отметили в администрации.

Также на территории столицы будут проходить не только праздники, но и заседания регионального правительства. Победитель получает дополнительное финансирование на подготовку событий и благоустройство территории.

Напомним, что статусом столицы в 2020 году наделен Всеволожск, в 2021 году им станет Тосно.

Статус столицы Ленинградской области дается на 1 год, не чаще, чем раз в 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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