2020-06-29T13:40:11+03:00
Происшествия

Петербуржец два года насиловал дочь-подростка

Полиция допросила мужчину, но уголовное дело пока не возбудила
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании ее дочери-подросткаПетербурженка обвинила мужа в изнасиловании ее дочери-подросткаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция Фрунзенского района разбирается с заявлением о домашнем сексуальном насилии. Жительница города в воскресенье, 28 июня 2020 года, написала заявление на мужа, в котором рассказала, что тот в течение двух лет систематически совершает преступление в отношении их дочери-подростка.

- В одиннадцать часов вечера в воскресенье, в полицию обратилась 39-летняя женщина, работающая учителем в одной из городских школ. Она рассказала, что с 2018 года по настоящее время ее 46-летний муж у них дома совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 17-летней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тем же вечером для дачи объяснений в отделение полиции прибыл сам подозреваемый. В отношении него был составлен административный протокол, однако под стражу его не поместили.

Делом сейчас занимается следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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