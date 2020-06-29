2020-06-29T13:55:12+03:00
Общество

Около трех десятков человек задержаны во время ночных гуляний на Рубинштейна и Дворцовой площади

Полиция провела очередной рейд в центре Санкт-Петербурга [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Более 30 человек попали в полицию за тусовки на Рубинштейна в Дворцовой площадиБолее 30 человек попали в полицию за тусовки на Рубинштейна в Дворцовой площадиФото: принтскрин видео.
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Минувшие выходные обернулись для некоторых любителей ночных тусовок в Санкт-Петербурге приводом в полицию. В ночь на воскресенье, 28 июня 2020 года, правоохранители устроили очередной рейд по центру города, вылавливая тех, кто пьет на улице, хулиганит, а также нарушает общественный порядок. Задержаны оказались около трех десятков человек.

- Правоохранители устроили патруль на барной улице Рубинштейна. Оттуда в отделы полиции были доставлены 28 человек. Большинство доставленных привлечены к ответственности за употребление алкоголя в неположенном месте, а также мелкое хулиганство, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Также полицейские заглянули и на Дворцовую площадь, где горожане уже несколько ночей подряд устраивали дикие дискотеки. Там также были выявлены административные правонарушения, а именно незаконная торговля и мелкое хулиганство. Восемь человек были доставлены в территориальный отдел полиции.

Кроме того правоохранители проверили и автомобилистов на наличие вождения в нетрезвом виде. Такие профилактические рейды проводятся сотрудниками полиции на регулярной основе.

Более 30 человек задержали во время ночных тусовок 28 июня в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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