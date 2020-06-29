2020-06-29T14:27:05+03:00
Общество

Движение на Московском проспекте ограничат с 1 июля на полтора месяца

Также перекрытия ожидаются еще в нескольких районах Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Движение авто перекроют по нескольким улицам Санкт-Петербурга в июлеДвижение авто перекроют по нескольким улицам Санкт-Петербурга в июлеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Администрация Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов о том, что с 30 июня по 3 июля 2020 года в городе ожидаются очередные перекрытия дорог. Некоторые из них продлятся всего на несколько дней, а некоторые н месяц и больше. Поэтому автомобилистам следует заранее продумывать свои маршруты с учетом всех изменений.

- С 1 июля и до 10 августа будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по Московскому проспекту от улицы Фрунзе до улицы Типанова, - сообщили в Смольном. – Причина перекрытия движения – работы по реконструкции фонарей.

С 30 июня по 10 июля в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по четной стороне набережной реки Фонтанки от Измайловского проспекта до Лермонтовского проспекта.

Также со 2 июля по 3 августа будет полностью закрыто движение по улице Даля от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова. В той части рабочие будут заниматься реконструкцией канализации.

На перекрестке Токсовской улицы и бокового проезда улицы Руставели также будет ограничено движение с закрытием сквозного движения по Токсовской улице. Ограничения продлятся не долго, с 3 по 6 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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