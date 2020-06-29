Ливни и грозы придут в Ленинградскую область 30 июня
На Ленинградскую область надвигается непогода. Во вторник, 30 июня 2020 года, в регионе ожидаются ливни и грозы, а ночью будут барабанить дожди. Спасатели предупреждают, что во время непогоды важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать беды.
- В ночь на 30 июня в области будет переменная облачность, местами, преимущественно на западе кратковременные дожди, днем в большинстве районов дожди, местами, преимущественно на западе, ливни, грозы, - сообщили в МЧС 47-го региона.
Днем ветер южный, юго-восточный 8-13 метров в секунду. Во второй половине дня значительно усилится до 18-23 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, на востоке местами всего плюс 3-8 градусов. Днем поднимется до 20-25 градусов.
Также спасатели предупреждают, что в Тихвинском, местами в Подпорожском районах ожидается 4 класс пожароопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU