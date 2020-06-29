2020-06-29T15:28:56+03:00
Происшествия

Двое мужчин поломали ноги и спину, неудачно прыгнув с берега в карьер в Ленинградской области

Один инцидент произошел на Всеволожском водоеме, второй – Кузьмоловском [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Двое парней пострадали, неудачно прыгнув с берега в карьер в ЛенобластиДвое парней пострадали, неудачно прыгнув с берега в карьер в ЛенобластиФото: СОЦСЕТИ
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В период жары жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стараются больше времени проводить на водоемах. Однако водные развлечения бывают порой очень опасны. Так, в субботу, 26 июня 2020 года, с двумя мужчинами произошла одинаковая история во время купания на разных карьерах. Оба неудачно прыгнули в воду с берега и не долетели до глубины, разбившись о дно.

- В субботу на Всеволожском карьере, неудачно прыгнул, не долетел до глубины… Сломаны большая и малая берцовые кости. Не прыгайте, где не уверены, - рассказал в социальной сети один из пострадавших.

Парень сломал ногу на Всеволожском карьере Фото: СОЦСЕТИ

Парень сломал ногу на Всеволожском карьереФото: СОЦСЕТИ

Парня госпитализировали. Теперь ближайшее время он проведет в гипсе.

Второй случай произошел на Кузьмоловском карьере. Парень с разбегу прыгнул с берега и тоже не долетел до глубины. Однако его падение оказалось еще более фатальным. Он сломал себе спину. Молодого человека госпитализировала скорая помощь.

Парень сломал спину, не допрыгнув до воды на Кузьмоловском карьере Фото: СОЦСЕТИ

Парень сломал спину, не допрыгнув до воды на Кузьмоловском карьереФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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