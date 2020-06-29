Все фонтаны Санкт-Петербурга запустили 29 июня

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:50:40+03:00

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Санкт-Петербург снова ожил и наполнился звуками воды. Так, в понедельник, 29 июня 2020 года, запустили в работу все городские фонтаны. В этом году в Северной столице будут работать 60 фонтанов и фонтанных комплексов. Из-за пандемии начало сезона пришлось отложить на два с половиной месяца.

- В первую очередь были запущены 11 самых знаменитых среди жителей и гостей города фонтанов: фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина, фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, фонтан-маяк на, Приморском проспекта, а также многие другие, - сообщили в "Водоканал".

Накануне, 28 июня, также состоялось торжественное открытие фонтана "Слава" в парке Победы после капитального ремонта.

Также работники "Водоканала" обратились к петербуржцам и гостям города с просьбой бережно относиться к фонтанам и помнить, что они не предназначены для купания. Кроме того, оборудование комплексов подключено к электропитанию, что может быть опасно для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU