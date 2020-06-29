Визовый центр Великобритании возобновил работу в Санкт-Петербурге

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:06:33+03:00

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В Санкт-Петербурге снова начал работу визовый центр Великобритании. Прием документов для поездки в Британию возобновился с понедельника, 29 июня 2020 года. Однако всех желающих просят обязательно соблюдать все меры предосторожности, так как эпидемия коронавируса еще не закончилась.

- С понедельника в России все визовые центры Великобритании возобновили свою работу. Визовые центры находятся не только в Петербурге, но также в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, - пишет «Мойка78».

Несмотря на начало работы центров после долгого перерыва из-за карантина, визовое агентство просит всех желающих пользоваться услугами дистанционно. Однако при необходимости заявителей готовы принят в офисах центра.

- Границы со многими странами закрыты. Наши менеджеры ежедневно мониторят информацию о работе посольств. Сейчас большинство из-них закрыты, но как только они откроются и возобновят прием документов соискателей, мы сразу же вам об этом сообщим, - отметили в центре.

ИСТОЧНИК KP.RU